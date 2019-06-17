【高盛推介】部署恒指高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(14日)下跌。市場觀望美聯儲議息結果。美國總統特朗普受訪表示，不論中國國家主席習近平是否出席G20峰會，中美始終會達成貿易協議。



恒指上周三(12日)起連跌3日，累計跌671點，周一(17日)早段則反彈，高開134點後升幅擴大，最高見27,503點，但及後升幅收窄。



觀察恒指認股證資金流向，可見上周三至上周五皆錄得資金流入認購證，合共約1,730萬元。而截至上周二(11日)的4個交易日皆錄得資金流入的認沽證，於上周三至上周五則獲資金轉向沽出，共錄得約2,510萬元資金流出。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約4.5%，年期約兩個月的恒指沽證(26564)，行使價26,078點，2019年8月29日到期，實際槓桿17.4倍，行使價25,500至27,000點間、兩個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約0.5%，年期約兩個月的恒指沽證(15823)，行使價27,168點，2019年8月29日到期，實際槓桿15.3倍，貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署認購證，現階段可考慮以行使價28,000點以下作篩選產品的條件。當中可留意價外幅度約1.6%，年期約兩個月的低街貨恒指購證(19169)，行使價27,738點，2019年8月29日到期，實際槓桿18.1倍，行使價28,000以下、兩個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



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