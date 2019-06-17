傳金融壹賬通棄港赴美上市　爭取更高估值

據外電引述消息人士指出，中國平安(02318)旗下金融科技子公司金融壹賬通傾向在今年9月棄港赴美上市，以獲取更高的上市估值。



上月有消息傳出，金融壹賬通已委聘高盛、摩根大通及摩根士丹利作為來港上市的安排行，目標集資10億美元(約78億港元)，最快於6月遞交上市申請，冀9月掛牌。惟消息指出，該公司與意向投資者會面時，有不少投資者都認為今年市況充滿挑戰性，中國獨角獸企業上市未必可爭取最好的估值。



早前有報道指，金融壹賬通去年初引入日本軟銀作首輪融資，籌得7.5億美元(約58.5億港元)，預料融資後估值達75億美元(約585億港元)。



中國平安另一子公司平安好醫生(01833)於去年5月上市，招股價54.8港元，集資超過87億元，以周一(17日)現價33.95元計，仍較上市價「潛水」約38%。



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