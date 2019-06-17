6月未補價公居屋暫錄9宗成交　8個月最少

受政府推出新居屋影響，加上近日社會不穩，導致資助房屋未補價第二市場交投急挫。香港房屋委員會資料顯示，6月份公屋及居屋未補價成交僅暫錄9宗，較5月上半月約33宗，勁跌72.7%，連續三個月下跌，並創8個月同期低位。



不過期內仍不乏高價個案，柴灣居屋富欣花園一個中層單位，實用面積592方呎，成交價630萬港元，呎價10,641元，售價及呎價均創屋苑該市場新高。



此外，新界居屋亦連錄呎價破頂個案，其中馬鞍山公屋恆安邨亦有高層單位，以340萬元售出，以實用面積485方呎計算，呎價7,010元，創屋苑同類市場呎價新高。至於天水圍天祐苑中層戶，實用面積435方呎，成交價295萬元，呎價6,781元，亦為屋苑呎價新指標。



另據該會資料，5月份全月第二市場買賣共錄220宗，比4月份298宗減少78宗，按月跌幅約26.2%。

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