利豐：貿戰下生意增加　分拆物流業務上市就緒

中美貿易戰持續，利豐集團(00494)行政總裁馮裕鈞稱，對公司是個發展機遇，生意因此有所增加。他解釋，中國作為世界工廠，但貿易戰令企業需要進一步考慮全球化採購，將中國以外業務分散，又指企業在中國以外欠缺發展網絡，而集團目前在全球50國家都有業務覆蓋，故公司可協助客戶進行業務轉移。



他表示，基本上，公司所有美國客戶有要求降低中國生產比例，包括短期或中長期計劃。貿戰下或影響美國產品價格上升，對銷售量有負面影響，惟整體銷售額則維持穩定。



馮說，今年是集團3年業務轉型計劃最後一年，今年會加快業務發展，簡化及分散業務架構，未來會更着重採購、物流及科技的發展。該3年內，公司於包括3D打印技術等科技投資約1.5億美元。



對於集團有意分拆物流業務上市一事，他表示，公司已準備好，等待適當時機進行計劃。

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