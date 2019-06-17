樓價UPDATES：個別地區租賃活躍

近日市況不穩，各區交投減少，而個別地區租賃市場則十分活躍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●上環帝后華庭3座低層B室，實用面積499方呎，兩房間隔，以1,060萬元易手，實用呎價21,242元。



●筲箕灣香島3座高層A室，實用面積約1,175方呎，屬四房雙套連工人套房間隔，以54,000元租出，實用呎租約46元。



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九龍區

●長沙灣一號．西九龍1座低層B室，實用面積867方呎，採三房間隔，以1,385萬元沽出，實用呎價15,975元。



●長沙灣昇悅居8座低層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，原以約2.5萬元放租，終以2.4萬元租出，實用呎租約39.7元。



●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道8號高層D室，實用面積714方呎，三房間隔，以1,280萬元沽出，造價創同類新高，實用呎價17,927元，更創屋苑歷史新高。



●奧運站凱帆軒2座中層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，業主以約1.9萬元放租1個月，減價至1.8萬元租出，實用呎租約39.2元。



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新界區

●元朗爾巒茵娜大道6座中層B室，實用面積約649方呎，採三房套設計，以808萬元獲承接，實用呎價約12,450元。



●東涌本月錄約70宗租務成交，其中映灣園5期海珀名邸單號洋房，實用面積2,355方呎，屬四房雙套房連儲物房間隔，享機場海景，剛以6.3萬元租出，實用呎租27元。



●青衣海欣花園5座高層D室，實用面積471方呎，兩房間隔，以770萬元沽出，實用呎價16,348元。



●天水圍居屋天祐苑屬B座高層1室，實用面積640方呎，未補價第二市場以333.98萬元沽出，實用呎價5,218元。



●火炭御龍山3座中層D室，實用面積約554方呎，兩房間隔，雙方議價後減價1,200元，以2.28萬元租出，實用呎租約41.2元。



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