【即市分析】呢隻盈喜股博唔博得過？

東方產經專欄作者帥哥：丘鈦科技(01478)發盈喜，預計首6個月將錄得純利介乎1.5億至1.8億人民幣，相對上年同期虧損5,129萬人民幣。消息刺激股價一度高見6元，現則升1.9%報5.74元。



集團業績改善主要由於攝像頭模組銷量明顯增長及指紋識別模組產品結構明顯改善，綜合產品毛利率明顯提升；生產自動化升級改造漸見成效，人工成本有所優化；及聯營新鉅科技今年首四個月經營情況改善並錄得盈利。



瑞信發表報告認為丘鈦上半年稅前盈利較該行預期高3%至23%，惟仍將其2019至2021年每股盈利預測分別下調4%、9%及8%，目標價由8.9元降至8.1元，維持「跑贏大市」評級。



該股上月底跌至5.3元水平見底回升，惟升至100日線再度受阻回落，今早有盈喜消息支持，股價反應亦不大，料短線難有大幅反彈的空間，下一阻力在6.4元，5.3元支持不容有失。

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