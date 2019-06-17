歐股升勢擴大　漢莎航空挫11%

英國執政保守黨黨魁大熱前外相約翰遜缺席電視辯論捱轟，惟歐股早段升勢穩固，英國富時100指數升0.17%，報7,358點；法國CAC指數漲0.31%，報5,384點；德國DAX指數上漲0.16%，報12,115點。



德國漢莎航空股價大跌11%，此前該公司下調了利潤預期，將經調整EBIT毛利率下修至5.5至6.5%。



傳德意志銀行計劃重整交易業務，建立「壞銀行」接收或出售經風險調整計算最多500億歐元資產，主要涉及長期衍生產品。德銀股價跌逾1%。



時裝零售商H&M表示，第二財季銷售按年增加11%，勝市場預期；股價逆市跌0.16%。



【15:00】歐股開市跟隨亞股向好，英國富時100指數升0.12%，報7,345點；法國CAC指數漲0.09%，報5,367點；德國DAX指數上漲0.12%，報12,096點。



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