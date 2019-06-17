向錢看！傳美國晶片大廠施壓 冀放寬華為禁令
2019年06月17日 15:29
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英特爾(美聯社圖片)
外國傳媒引述消息人士報道，包括高通(Qualcomm)和英特爾(Intel)等向華為供貨的美國晶片生產商，正悄悄地游說美國政府，要求放寬華為禁令。
消息指出，英特爾與賽靈思(Xilinx)在5月底，曾與美國商務部官員會面，商討華為禁令，高通則在另一場合向美國商務部施壓。他們認為，向華為出售用於智能手機和電腦伺服器的常用零件，不會構成美國政府擔心的安全問題。
消息人士強調，他們不是要幫助華為，而是避免禁令對美國企業造成傷害。資料顯示，2018年華為耗資700億美元購買零件，其中高通、英特爾及美光科技(Micron)合共佔110億美元。
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