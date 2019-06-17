慘過08年？金銀比升至26年最高　股市恐有大麻煩

投資者注意，有歷史悠久的指標再度惡化！這就是金價與白銀價格差距繼續擴大，即「金銀價格比率」上升，上周五(6月14日)收市兩者平均價格差距擴至90倍，與上周一(6月10日)差不多，連續數日創下26年以來最驚人的新高紀錄，不但確認破關，更大幅高於歷史平均60水平，並顯著高於2008年10月的84.52倍高峰，達到1993年以來最高，恐預示着金融市場有大麻煩。



「金銀價格比率」是一項有逾4,000年的歷史指標，根據往績，這指標大幅上升非佳兆，很可能預示着重大金融危機近在眼前。以目前情況來看，市場或許已傾向憂慮全球貿易戰會惡化。



話說4,000年前，薩爾貢大帝(Sargon the Great)統治的阿卡德帝國(Akkadian Empire)時期，黃金和白銀被用作交易媒介。當時1單位的黃金可以購買8單位的白銀，也就是說，黃金/白銀的比率在8:1。在遠古時代，金銀比率基本保持在這水平附近，直至20世紀時比率平均為50:1。換句話說，目前的85:1是大幅高於歷史平均值。



鑑於「黃金」通常被視為避險資產，歷次幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98:1；1991年1月海灣戰爭爆發之際，這比率更觸及100:1，是正常水平的兩倍；1987年股災、1990年代末期互聯網泡沫破裂、2008年金融危機、2016年初環球冧市，金銀比率都升至70以上！

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