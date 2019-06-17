貿戰升級：美國準備好對中國及歐洲加徵關稅

外國傳媒報道，美國商務部長羅斯在接受最新訪問時表示，美國總統特朗普已準備好對中國餘下逾3,000億美元進口貨品徵收關稅的程序！



他指出，中美最終會達成協議，即使不能，總統是極之樂意繼續加徵關稅，同時落實暫緩徵收的新關稅。



羅斯早前已表示，二十國集團(G20)領導人峰會最多是重啟談判，不會在會上達成協議，並透露協議本文將厚達2,500頁。



另外，他又提到，華府亦準備好開徵汽車關稅。他揚言，目前全球最健康的汽車市場只剩下美國，中國車市正走下坡，歐洲也是。美國希望在汽車市場實現真正的自由貿易，批評歐盟的汽車業領導人說的是自由貿易，做的卻是保護主義，歐盟高級官員也沒有為汽車關稅協商做好準備。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

