內地經濟無起色！大行續估年內減息、降準　不過...

外國傳媒報道，中國上周五(6月14日)公布的5月工業生產數字，創2002年以來最慢增速，凸顯中美貿易戰已對中國經濟造成衝擊，不少分析預期，人民銀行(即中國央行)將被迫檢視貨幣政策，包括減息及下調存款準備金率(俗稱「降準」)等。



美銀美林和美國著名財經媒體彭博經濟分析師估計，今年人民銀行最多可能減息0.5厘，將使人民幣進一步貶值，測試人行行長易綱早前發表的人民幣匯率「沒有數字比有數字還重要 」的說法。目前內地1年期貸款利率為4.35厘，為2015年減息後維持至今。



摩根士丹利、中國國際金融公司，以及麥格里均預期，人民銀行將進一步「降準」。目前的銀行存款準備率為13.5%，調查顯示有機會再減1個百分點。



不過，野村警告，大規模「放水」不是萬靈丹，有機會導致樓市泡沫更嚴重，並引發人民幣進一步貶值。

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