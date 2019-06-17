【市後重點睇】金價續回軟　道期上揚

●美匯指數升至97.5，港匯徘徊7.82水平，圓匯企108.5，歐元報1.1209，英鎊處1.2574。金價高位回軟，跌見1,336美元。在岸(CNY)及離岸人民幣(CNH)分別處6.92及6.93。布油企61.57美元，紐油企52.22美元。道指期貨升20點。



●恒生指數收市報27,227點，升108點或0.4%；港鐵破頂，收漲0.81%至49.75元。https://bit.ly/2MUW45o

-期指夜市延長交易時間(亦稱夜期，T+1時段)，由下午5時15分至淩晨3時正，周一(17日)起生效。



●A股快報：滬綜指升0.2%，2,900點關得而復失；深成指跌穿8800點。https://bit.ly/2x1aypm

-「滬倫通」周一啟動。



●亞洲股市：日股穩升，韓澳股偏軟。https://bit.ly/2XlMXP7



●歐股開市跟隨亞股向好，英國富時100指數升0.12%，報7,345點；法國CAC指數漲0.09%，報5,367點；德國DAX指數上漲0.12%，報12,096點。



●財政部本周四在港發行50億元人民幣國債。



●【即市分析】

-友邦勢強，吼位開好倉。https://bit.ly/2IQhWti

-呢隻盈喜股博唔博得過？https://bit.ly/2KT3Aes

-憧憬北水，貓眼娛樂吼得過？https://bit.ly/2KkOr6d



●【fb直播】股市烽煙四起點部署？https://bit.ly/31zmkpn



●【股匯攻略】歐元中期持續受壓。https://bit.ly/2KlJFoV



●【大師睇市】恒指要再試低位！https://bit.ly/2WIX5gp



●【大行報告】大摩再落咒！恒指明年中最熊睇21080點。https://bit.ly/2Xi48Ba



●貿戰升級：美國準備好對中國及歐洲加徵關稅。



●向錢看！傳美國晶片大廠施壓，放寬華為禁令。https://bit.ly/2WOpXnu



●辱華事件發酵！傳瑞銀損失一筆中國債券發行生意。



●阿里巴巴擬將股份1拆8，部署來港上市。



●利豐：貿戰下生意增加，分拆物流業務上市就緒。



●6月未補價公居屋暫錄9宗成交，8個月最少。



●傳金融壹賬通棄港赴美上市，爭取更高估值。

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