貿戰升級：瑞銀估下周中美談判3大情景

外國傳媒報道，瑞銀最新認為，中美在二十國集團(G20)領導人峰會(6月28至29日)可能出現三種情況：



一、G20後局勢緩和，美國停止對中國加徵關稅，該機會僅15%；



二、談判破裂，美國對餘下逾3,500億美元中國進口貨品加徵關稅，該機會35%；值得留意的是，若情景二發生，中國明年經濟增長恐跌穿6%，人民幣兌每美元也將失守「7算」。



三、雙方沒有達成協議，但也沒有談判破裂，一切維持現狀，該機會50%。



另外，瑞銀認為，雖然市場估聯儲局年內會減息，但該行仍維持美國今年不減息的預期。

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