【fb直播】恒指反彈仲有空間？

港股周一(17日)終於識彈！恒指曾急升近400點，不過去到27,500點水平就腳軟，升幅縮晒水。反彈空間仲有幾多？成交仲係咁弱，大市短期炒住上落先？



國指成份股周一(17日)起變動，華潤啤酒(00291)、龍湖(00960)、碧桂園(02007)等成新貴，不過股價普遍向下；貓眼娛樂(01896)獲納入港股通名單，北水加持下，股價向上仲有大把水位？



聯儲局本周議息，高盛指市場減息預期或令港元拆息回落，香港銀行盈利或會受影響，手持銀行股應該點算？



丘鈦科技(01478)發盈喜，預料中期扭虧為盈，賺約1.8億元人民幣，曾抽升逾6%，升勢可否延續？



《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/

2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。