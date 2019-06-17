貿戰升級：倘中美反枱　著名大戶警告聯儲須大手減息

外國傳媒報道，管理資產逾4,000億美元的大型基金公司Western Asset Management投資組合經理Mark Lindbloom警告，倘中美爆發全面貿易戰，反映整體融資成本的10年期美債息到今年底可能跌至1.75厘。



目前聯邦基金利率處於2.25至2.5厘區間，假設10年期美債息由現時約2.1厘瀉至1.75厘，意味着聯儲局今年內需要大手減息2至3次，反映經濟前景甚為惡劣。與此同時，債息急挫即債價大升，預示着股市難免暴瀉。



Lindbloom管理的基金過去一年回報跑贏97%同業。

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