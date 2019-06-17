滬倫通正式啟動　東、西向總額度5500億人幣

滬倫通周一(6月17日)正式啟動。中國證監會和英國金融行為監管局發布了滬倫通《聯合公告》，原則批准上海證券交易所(上交所)和倫交所開展滬倫通；雙方監管機構簽署了《上海與倫敦市場互聯互通機制監管合作諒解備忘錄》，將就滬倫通跨境證券監管執法開展合作。



聯合公告中列明，滬倫通是上交所和倫交所之間的雙向安排，包括東向業務和西向業務兩個部分。東向業務是指符合條件的倫交所上市公司，在中國境內發行存托憑證(中國存托憑證)並在上交所主板上市交易。西向業務是指在符合條件的上交所上市公司在境外發行存托憑證(全球存托憑證)並在倫交所主板上市交易。



起步階段，對滬倫通跨境資金實行總額度管理；其中，東向業務總額度為2,500億元人民幣；西向業務總額度為3,000億元人民幣。開展跨境轉換業務的證券經營機構可在對方市場持有不超過等值5億元人民幣的現金和特定投資品種，以縮短跨境轉換周期、對沖市場風險。後續可視滬倫通運行情況和市場需求，對總額度和上述資產餘額進行調整。



另外，上交所上市公司股份有限公司發行的滬倫通下首隻全球存托憑證(GDR)產品，同日在倫交所掛牌交易。

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