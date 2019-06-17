伊朗局勢急轉壞　道指期貨升幅縮逾半

外國傳媒報道，伊朗宣布10日後、即下周四(27日)起，將濃縮鈾庫存提高至300公斤以上，並會加快提煉濃縮鈾。有關舉措除了意味着伊朗可能首次違反2015年的核協議外，也在踏過美國所設的「紅線」，令波斯灣局勢升溫。



受伊朗局勢急轉壞影響，美國道指期貨由早前升約70點，縮至目前僅升25點；俗稱「黑期」的新加坡港股期貨現報27,215點，稍低於周一(17日)現貨收市27,227點。

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