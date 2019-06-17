長實上海領寓售484伙　套逾43億人幣

長實集團(01113)位於上海的綜合發展項目高‧尚領域，首度推出全新住宅領寓於6月14開售。首批銷售分3天進行，共吸引近千組客戶參與，錄得484個單位獲認購，銷售金額突破43億元（人民幣，下同）。



是次銷售乃2019年至今上海最大型住宅項目銷售活動之一，涉及單位共1,108伙，獲超額認購。售出的單位中，以4房最受歡迎，幾近售罄，而2房及3房單位則售出近半。其中兩房平均售價700餘萬元，3房平均售價800餘萬元，4房平均售價1,300餘萬元。而小量首層及頂層特色單位，面積約為164至320方米，售價逾2,000萬元，創全區銷售新高。



長實地產投資董事郭子威表示，是次吸引逾千組意向客戶踴躍認購，相信不少買家看好項目發展規模，以及整區的優勢。因應市場需求，本周六及日（6月22至23日）將於售樓處進行次輪認購。樓盤的裝修體驗示範區周一起重新對外開放。

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