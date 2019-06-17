【深度解構】逾4千年指標警告「海嘯級」災難殺到

投資者注意，有歷史悠久的指標再度惡化！這就是金價與白銀價格差距繼續擴大，即「金銀價格比率」上升，上周五(6月14日)收市兩者平均價格差距擴至90倍，與上周一(6月10日)差不多，目前仍然處於高位，即連續6日創下1993年以來、26年最驚人的新高紀錄，不但確認升穿90關，更大幅高於歷史平均60水平，並顯著高於2008年10月的84.52倍高峰，達到1993年以來最高，恐預示着金融市場有大麻煩。



「金銀價格比率」是一項有逾4,000年的歷史指標，根據往績，這指標大幅上升非佳兆，很可能預示着重大金融危機近在眼前。以目前情況來看，市場或許已傾向憂慮全球貿易戰會惡化。



【甚麼是「金銀比」？】

話說4,000年前，薩爾貢大帝(Sargon the Great)統治的阿卡德帝國(Akkadian Empire)時期，黃金和白銀被用作交易媒介。當時1單位的黃金可以購買8單位的白銀，也就是說，黃金/白銀的比率在8:1。在遠古時代，金銀比率基本保持在這水平附近，直至20世紀時比率平均為50:1。換句話說，目前的85:1是大幅高於歷史平均值。



鑑於「黃金」通常被視為避險資產，歷次幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98：1；1991年1月海灣戰爭爆發之際，這比率更觸及100：1，是正常水平的兩倍；1987年股災、1990年代末期互聯網泡沫破裂、2008年金融危機、2016年初環球冧市，金銀比率都升至70以上！



【最新全球局勢如何？】



●貿易戰

美國商務部長羅斯最新接受媒體訪問時表示，美國總統特朗普已準備好對中國餘下逾3,000億美元進口貨品徵收關稅的程序！



他指出，中美最終會達成協議，即使不能，總統是極之樂意繼續加徵關稅，同時落實暫緩徵收的新關稅。他的意思是一旦中美在6月28至29日的二十國集團(G20)領導人峰會不能達到成效，就會對中國立即啟動「晒冷」徵稅。



羅斯早前已表示，G20領導人峰會最多是重啟談判，不會在會上達成協議，並透露協議本文將厚達2,500頁。



另外，他又提到，華府亦準備好開徵汽車關稅。他揚言，目前全球最健康的汽車市場只剩下美國，中國車市正走下坡，歐洲也是。美國希望在汽車市場實現真正的自由貿易，批評歐盟的汽車業領導人說的是自由貿易，做的卻是保護主義，歐盟高級官員也沒有為汽車關稅協商做好準備。



●伊朗

伊朗政府繼中止履行核協議部分條款後，周一(17日)宣布10天後、即下周四(27日)起將濃縮鈾庫存提高至300公斤以上，並會加快提煉濃縮鈾。有關舉措除意味伊朗可能首次違反2015年的核協議外，也在踏過美國所設的「紅線」，令波斯灣局勢升溫。



伊朗現時提煉的濃縮鈾濃度限制於3.67%，若濃度達90%便可生產核武；而濃縮鈾庫存不得多於300公斤。原子能組織發言人卡邁萬迪(Behrouz Kamalvandi)在阿拉克一個重水設施受訪時表示，濃縮鈾庫存將於下周到達核協議規定不得多於300公斤的標準。



卡邁萬迪指出：「德黑蘭按照國家的需要來提高鈾濃縮水平。我們將進一步突破這上限。此外，我們還將大幅提高產量。當我們超過300公斤的限制後，濃縮鈾生產速度和庫存也會提高。」不過，他未有提及會否提高鈾濃縮的純度，使其超過核協議規定的上限，但指上述措施是中止履行伊核協議部分條款後的第一步。



特朗普去年5月宣布退出核協議後，重新對伊朗展開全方位制裁。在上月，伊朗總統魯哈尼宣布中止履行核協議部分條款後，指希望在60日內與核協議其他簽署國討論伊朗在協議中的權益問題，但揚言若訴求得不到滿足，將不再限制自身鈾濃縮活動。

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