貿戰升級：內地年內披露「全面開放政策」

內地傳媒報道，發改委發言人孟瑋周一(17日)表示，正進行2019年版本的外商投資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄修訂的工作，料今年底前，將宣布全面取消外資准入負面清單之外的限制性規定，確保市場准入內外資標準一致。



他指出，中國政府對清單只減不加，意味對外只會愈來愈開放。至於詳細公布日期，會在相關修訂完成後，及時對外公布。



所謂「負面清單」，是指國務院以清單方式明確列出在中國境內禁止和限制投資經營的行業、領域、業務等，各級政府依法採取相應管理措施的一系列制度安排。



在2018年版的外商投資負面清單中，限制措施已減少到48條，減幅近1/4。在金融產業方面，取消銀行業外資持股比重限制；證券、基金管理、期貨、壽險等產業的外資持股比重放寬至51%，並計劃在2021年取消金融產業所有外資持股限制。



製造業領域則是汽車業取消專用車、新能源汽車外資持股比重限制，至2020年取消商用車外資持股比重限制，2022年取消自用小客車外資持股比重限制，以及合資企業不超過兩家的限制。同時取消船舶、飛機設計、製造、維修等各領域限制，基本做到全產業開放。



他又指出，中國願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展，互利雙贏需要各方拿出誠意維護。

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