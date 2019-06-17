貿戰升級：英特爾正考慮遷出部分中國產能

美國著名財經媒體彭博報道，英特爾(Intel)行政總裁Bob Swan周日(16日)表示，由於中美貿易戰升級，公司正評估全球供應鏈，可能將部分遷出中國。



他不認為關稅是「推動全球貿易的有效方式」，建議相關政府應進行建設性的對話。他並未詳述英特爾會怎樣作出改變，但揚言一定會有所調整，以減少產品由中國直接輸入美國面臨的額外關稅。

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