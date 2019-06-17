貿戰升級：富士康強調無撤資　續在內地拓展

台灣媒體報道，全球「代工」一哥鴻海中國子公司富士康周一(17日)發聲明，針對近期外界流傳關於「富士康撤離大陸」等相關訊息，富士康科技集團嚴正聲明如下：



1、相關流言均為不實信息，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。



2、作為全球化企業，秉持「長期，穩定，發展，科技，國際」的經營宗旨，富士康自1988年投資大陸，31年來伴隨改革開放步伐，與大陸共同發展成長；未來，富士康仍將持續紮根大陸，深耕發展。



3、長期以來，富士康都將大陸員工視作集團最寶貴的財富，結合集團「雲，移，物，大，智，網＋機器人」轉型方向，持續推動集團人才「本土化，本地化，年輕化」，助力大陸產業工人轉型升級。



4、針對近期個別自媒體刻意曲解事實，惡意抹黑富士康的行為，將保留通過法律手段維護集團形象及利益的權利。

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