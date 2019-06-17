美國股災預言家：中美貿戰會升級　股市「等爆」

外國傳媒報道，現年72歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman近日再次警告，預期中美貿易戰會繼續升級，將觸發全球嚴重崩潰！



他指出，美國聯儲局經過多年寬鬆貨幣政策後，目前沒有充足的彈藥應對危機，貿易戰會是巨大危機的催化劑。他說：「市場預期聯儲局會減息救經濟，恐怕完全徒然！它不能阻止經濟衰退，因為我們的債務見頂！」



對於中美貿易戰，他說：「(美國總統)特朗普是神經質的保護主義者，主張在貿易政策上『愛國』，最終將完全打亂全球經濟，衰退近在眼前！金融市場通常在衰退來臨前崩潰。」



至於後市，由於聯儲局將會減息，他估計，美股仍有機會再創新高，即標指會升穿2,940點，但任何新高將十分「短命」，最主要是債務問題。隨着時間不斷過去，市場最終會發現沒有「彈藥」阻止債務爆煲。



Stockman曾被外國傳媒譽為「最準股災預言家」，近年最經典是早在2015年5月22日中港股民仍陷「大時代」瘋狂時，警告環球股災近眼前，結果7至8月大冧；之後在2015年11月18日及12月16日再預言環球股災開始，結果2016年1至2月全球瘋狂拋售。不過，他2017年以來一直看淡股市，惟沒有再次「貼中」。

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