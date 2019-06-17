歐舒丹：港同店銷售跌幅趨穩　暫無意調高產品價格

歐舒丹(00973)去年度香港同店銷售轉跌2.6%，副主席Andre Hoffmann表示，市場不確定因素，為香港零售帶來負面影響，近月香港同店銷售仍錄下跌，惟跌幅已趨穩定，又指無計劃上調香港產品售價。



Hoffmann稱，基於人民幣匯價及內地稅項等，目前內地售價較香港貴20至25%，面對同行有下調價格的情況，集團亦正考慮調整產品價格，更相信未來內地與香港產品價格差異會逐步收窄。他更指，由於內地市場大，且中央刺激內需下，對內地業務前景有信心。



對於中美貿易戰，他認為目前難以評估有多大影響，但集團對公司業務前景感樂觀，計劃今年內將開設30至35間店舖。

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