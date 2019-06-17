貿戰升級：特朗普支持者也反對向中國「晒冷」加稅

美國著名財經媒體彭博報道，鞋類企業New Balance Athletics長期以來，一直主張關稅、並從中受益，其與Nike公司及其他鞋類公司競爭，而且仍在美國生產。不過，如今該公司在周一(17日)開始的公開聽證會作證時，也加入了批評總統特朗普關稅行動的隊列。



該公司表示，雖然支持特朗普在貿易協議中，要求中國解決知識產權竊取問題的努力，但公司的美國工廠需要與中國連接全球供應鏈，這條供應鏈已建立了數十載，關稅將對鞋底和其他配件造成衝擊，而且中國的報復關稅行動，也將衝擊到美國出口。



該公司又指，特朗普提出的加徵關稅措施「不僅會轉化成更高的成本，還會危及我們維持生產水平，以及繼續投資美國工廠的能力」。



美國企業如此緊張，因今次特朗普的關稅行動是「晒冷」對所有中國進口貨品徵收關稅，潛在影響風險從未如此之高。



報道指出，來自美國製造商、零售商和其他公司，以及貿易團體大約320名管理人士，將出席由周一(17日)起，為期7天的聽證會，大多數反對特朗普加徵關稅。

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