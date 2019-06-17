瑞幸咖啡擴充引入自助咖啡機　縮舖面及減員工慳成本

內媒報道，上月中在美國納指上市首日曾大升48%的瑞幸咖啡(LK)為了達到今年內在內地的門店數目達到4,500家的同時，又能夠節省開店及營運成本，消息指該公司內部正在籌劃一個名為「瑞即購」的自助咖啡機項目，這是瑞幸下一步的核心戰略布局，預計近期進行點位試驗。



事實上，瑞幸上市時曾誇口稱，店舖數量將在2021年達到1萬家，是現今的店舖數量的4倍。因此，借助「瑞即購」自助咖啡機擴充分店乃事在必行。



該自助咖啡機將採用掃碼取杯現做的方式，安置在寫字樓大堂、企業內部、學校等公共場所。內媒據此向瑞幸官方求證，對方表示不予置評。瑞幸上周五美股收報19.23美元，升7.07%，較招股價17美元仍升逾13%。



一直以來，瑞幸都將美國星巴克作為追趕對象，與其在門店數數量上較勁。官方數據顯示，星巴克已經在中國150多個城市開設了超過3,600家門店，計劃在2021年門店數量達到5000家。



對比瑞幸，其2018年開店計劃提前一周完成、門店數量達到2,000家，並在2019年Q1達到2,163家；至於擴張目標，瑞幸或許來得更激進些，要在2019年開到4,500家，全面超越星巴克。



如今，瑞幸先星巴克一步進入自助咖啡市場，同時覆蓋門店和自助咖啡機兩大咖啡消費場景，與星巴克的咖啡市場份額之爭也被推向一個新的高潮。



報道並指，瑞幸在加速開設門店的同時，也有意縮減擴張成本，選擇營業成本更低的桌面自助咖啡機，省去高昂的門店租金和人工費用。



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