理財Campus：回購分三派　咩股博得過？

個別有回購消息的股份，上周逆市炒起。再者，滙豐控股(00005)回購股份與否料快將公布，投資者不妨做定功課看有否尋寶機會。



●事前講定：閱文兌吧翌日即飆



閱文集團(00772)上周一收市後公布擬用最多5億元回購，刺激其股價翌日升7.7%。惟在回購消息公布後才追入的散戶未必「有肉食」，因上周二開市價32.9元與即市高位33.95元相差不遠，要靈活走位考功夫，而當閱文隨後數個交易日開始回購，股價仍跟隨大市回落，只是股價暫時仍高於公布回購計劃前。



而上市約一個月的兌吧(01753)，上周三公布擬回購最多1.11億股，翌日曾升6%至4.23元，收市則回至漲1%，但跑贏當日曾急挫逾480點的恒指。到上周五，股份最多炒高12%至4.52元，創月內高位。不過今又再調整。



東興證券（香港）研究部總監陳鳳珠表示，「講咗先做」令投資者憧憬較大，畢竟回購其中一個目的是給予投資者信心。做之前講定，可增加投資者的關注度，短線資金亦會先行買入，尋求炒作機會。惟她提醒，有回購憧憬之餘，依然要看基本面，基本因素佳才能揸得安心。



宏高證券投資經理梁杰文指，若公司未開始做回購，不建議心急追入。因在港上市公司做完回購後，很多時即日會公布回購股數和價格，即使投資者見到通告再去部署，僅相差半日至一日時間，勝過貿貿然提前追入，一旦公司只說不做，資金或會被綁。



●做咗先講：雷蛇瑞聲唔見起色



回購也可以是沒有預先公布，做完才出通告，好處是公司在操作上可更靈活。



例如，小米集團(01810)今月初至上周五，進行了共七次股份回購，共涉資約6億元，股價暫時由低位稍為回升。



另方面，近期也有進行回購的雷蛇(01337)和瑞聲科技(02018)，則未見為股價帶來很大刺激。



梁杰文表示，回購金額多少對股價刺激是相對的，需要與公司市值和流通量作比較，即使回購金額過億元，但對大公司的流通市值可能微不足道，市場不會特別受落。另外，若公司持續回購，對股價的刺激作用大於只回購一兩次。



●專家睇好：滙控渣打趁低吸納



兩隻國際銀行股渣打集團(02888)和滙控亦屬「事前講定派」，但不約而同獲專家看好。



滙控在今年首季業績預告，將於年中公布回購股份決定，近期股價跌幅稍低於大市。至於渣打在四月底宣布啟動價值10億美元（約78億港元）的回購計劃，刺激股價單日飆升近6%至71.1元。公司自五月上旬持續回購，但目前股價仍處70元之下。



梁杰文指，要揀選值博的回購股，需觀察回購操作是否穩定，並以股價未急升為佳，例如股價已較宣布回購前急升一成，就不宜單純因回購而高追。他認為渣打可看高一線，趁股價調整或是吸納時機。



陳鳳珠認為，滙控有機會今年中宣布回購，與渣打同樣值博。



●提升每股盈利 散戶至Like



回購是公司用現金在市場上買入股份。當其後把這些股份進行注銷，公司發行股本減少，每股盈利提升，故被視為對股東有利。



宏高證券梁杰文表示，如果一間公司業務前景不好，或有財務壓力，哪有閒情去做回購，故宣布回購或多或少有利好作用，因這普遍反映公司資金充裕，管理層認為股價偏低，並對未來一季或半年業績有信心。



他續指出，公司公布回購計劃之後，投資者會留意實行計劃時的回購金額、次數等，再去判斷對股價的刺激程度。如果回購次數和金額都較少，對股價推升作用未必大。



至於同樣被視為利好股價消息的大股東增持，是指大股東在市場上用個人資金增持股份，由於不涉及注銷股本，不會影響每股盈利，理論上股東們沒有直接得益。



儘管如此，他認為大股東增持較回購更為利好股價，因大股東最清楚公司業務狀況，當他們選擇用真金白銀買貨，或反映公司將有潛在利好消息或行業將見改善。相比回購是利用公司資金，利好性質有別。

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