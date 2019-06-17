財經評論：避險情緒續升溫　慎防新一輪動盪

距離二十國集團(G20)領導人峰會舉行的日子愈近，市場避險情緒愈益高漲！金價近日再創逾一年高位；美國債市持續湧現巨額資金流入，使反映整體融資成本的10年期美國國債孳息率跌至2厘邊緣；虛擬貨幣「一哥」比特幣也升穿9,300美元關口，創一年最高。凡此種種，皆預示着市場十分憂慮2008年般海嘯級災難突如其來，形勢堪憂。



隨着金價節節攀升，已大幅拋離銀價，令金銀價格比率升至90水平，創下26年新高紀錄，遠高於過去30年平均值60左右。不幸的是，如此高的比率往往預示着金融市場有大麻煩，或許正預言全球貿易戰會惡化。



鑑於黃金常被視為避險資產，幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98水平；1991年海灣戰爭更達100水平；1987年股災、千禧年科網爆泡、2008年金融海嘯、2016年初環球冧市，該比率都飆至70以上。換言之，若單看該指標，今次潛藏的全球危機較2008年嚴峻。



資金除了追捧黃金，近期亦大舉流入債市，與債券掛鈎的基金再次出現逾百億美元的資金流入；貨幣市場基金在過去數周也有資金流入，總量逾300億美元。有數據顯示，年初以來資金流入債券等固定收益金額達1,856億美元，增長3.9%；以美元為主的貨幣市場基金亦錄得1,473億美元資金流入，增長4.6%。在在反映資金傾向求穩，已放棄追逐高回報。



事實上，不少國際殿堂級人物也相繼開腔警告，美國總統特朗普別再將貿易戰升級！當中，世界貿易組織預告，如果貿易戰全面開打，全球貿易將驟減17%，即慘過2008年金融海嘯。再者，早前開戰的負面影響正陸續浮現，首季全球貨物進口已下跌3%，為3年以來最差，反映全球商業未能加速發展、製造業產出停滯、訂單下滑等。另邊廂，負責監管全球貨幣政策的國際貨幣基金組織更不點名嚴厲預警，有最大型經濟體仍在威脅要豎立新的貿易壁壘，這可能僅是開始，或許會以更廣泛方式影響所有人！



誠然，面對市場前景甚不明朗，連上述過往言行謹慎的機構也高調呼籲小心，有誰還會進取投資呢？本周美國聯儲局議息，很大機會暗示未來減息時機及力度。投資者引頸以待的同時，亦要準備好一旦議息聲明與市場預期稍有偏差，勢必引發新一輪動盪。今次不同的是，動盪恐非簡單調整，實宜三思後行。

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