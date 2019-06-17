新股專輯：鷹普精密工業周二招股　入場費3333元

鑄件和機加工零部件製造商鷹普精密工業(01286)周二(18日)至周五(21日)招股，每股招股價介乎2.8至3.3港元，每手1,000股，入場費3,333.25元，預期本月28日上市。



該公司執行董事、主席及行政總裁陸瑞博表示，中美貿易戰對公司及其客戶帶來一定挑戰，不過其訂單沒有大幅減少，而公司亦有相應對策，如與客戶分攤關稅，認為其產品有優勢，難以被美方廠商代替，已向美國政府申報豁免關稅，對獲批有信心。



首席財務官兼公司秘書葉匯榮補充，公司去年美國的收入佔比約42%，當中30%受關稅影響。不過，無論從收入或收入地區分部可見，均沒有下跌迹象。



陸瑞博又指，公司目前有15間工廠，其中9間在中國，其餘分布在海外，如墨西哥、德國等地。公司在數年前制訂「本地供應本地」策略，另外部分集資所得將擴充中國及墨西哥產能，相信墨西哥廠房產能升級有助應對貿易戰。



他坦言，公司過去數度申請在港上市，但因應市況差而延遲，今次股東決定積極進行上市計劃，主要期望上市地位能有助公司業務發展，強調不擔心受市況波動影響，並有信心能上市。



葉匯榮提到，公司計劃每年分派純利25%作為股息，以回報股東。

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