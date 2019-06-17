上車哀歌：逾半訪者擬購凶宅　已婚人士接受「共住」

市民愈來愈難上車，REA集團旗下網站squarefoot，於4月30日至5月8日以網上問卷形式進行「2019年上半年香港房地產前景問卷調查」，成功訪問了1,001名市民，年齡介乎18歲到65歲。調查發現平均「上車」年齡達44歲，而逾半數受訪者更考慮購入凶宅，另外有逾六成有興趣入住共住空間的受訪者為已婚人士。



有關調查結果詳情，將於周三的新聞發布會公布。



事實上，事故單位近年亦成為置業的選擇。奧運站凱帆軒2座中層A室，實用面積465方呎，享開揚海景，下周將透過忠誠拍賣開價680萬元，較網上銀行估值約993萬至1,067萬元，低約32至36%，實用呎價14,624元。



事故單位也受捧，難怪藍籌屋苑再錄破頂個案。荔枝角美孚新邨5期蘭秀道8號高層D室，實用面積714方呎，以呎價17,927元售出，創屋苑歷史新高。



中原陳靄華表示，上址單位為三房間隔，享荔枝角公園開揚景致，該類單位向來鮮有放盤，業主原以1,300萬元放售，終以1,280萬元沽出，做價創屋苑同類新高。買家為換樓客，鍾情屋苑起居生活方便，並享雙鐵路優勢。



她又指出，近期樓市交投陷於膠着，不過樓價表現硬淨，優質單位依然有價有市。據了解，原業主於一○年十一月以600萬元買入該單位，持貨不足九年，帳面獲利680萬元，單位升值逾1.1倍。

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