美國經濟有隱憂！前瞻指標跌幅創紀錄
2019年06月17日 20:53
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(美聯社圖片)
美國經濟響警！6月紐約聯儲製造業指數為-8.6，遠差過市場預期11，同時大幅低於5月的17.8，意味暴跌26，幅度創紀錄最大。數據公布後，道指期貨升幅進一步收窄至15點。
由於紐約聯儲銀行和費城聯儲銀行公布的製造業數據，被視為是美國ISM製造業採購經理指數(PMI)的領先指標，目前數據惡劣，反映美國整體製造業恐處於收縮，經濟有陷入衰退的迹象。
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