三因素推升比特幣　望破萬美元關

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）近日升穿9,300美元水平，令市場憧憬再次衝破1萬美元的關口。據專家拆解背後原因，中美貿易戰升溫、人民幣貶值及Facebook擬推自家虛擬貨幣等因素，是比特幣近期價值急升的主要「引擎」。



比特幣於5月起突然一改「頹勢」，從低位急彈逾倍，風險投資公司Placeholder合夥人Chris Burniske解釋，當時中美兩國的貿易緊張情緒升溫，不論西方國家甚至全世界，都即時需要能對沖風險的資產。



同時，人民幣匯價亦隨着貿易戰轉弱，惟內地有嚴厲的管制措施防止資本外流，令內地的避險資金湧入比特幣，推動其價格一直急升。



據CryptoCompare數據，比特幣周一曾高見9,327美元，截至晚上7時報9,237美元，按日升2.04%，惟相比2017年底逼近兩萬美元最高位，仍累挫逾5成。市場人士指出，從技術分析而言，1萬美元將成比特幣的最新阻力位，但展望有機會成功突破。



值得留意是，雖然市場一直對虛擬貨幣抱觀望態度，但卻盛傳全球最多用戶之一的社交平台Facebook（Fb）即將推出虛擬貨幣Libra。Digital Currency創辦人兼行政總裁Barry Silbert稱，相關消息將促進大眾認識及接受虛擬貨幣，有助推動比特幣價值。惟他相信，Libra的價格波幅將會相對比特幣穩定，入場門檻亦有望較低，長遠而言，對持續大幅波動的比特幣或許是「壞消息」。

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