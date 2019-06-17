貿戰升級：歐盟與中國同一陣線　反對美補貼農民

美國著名財經媒體彭博報道，歐盟加入了中國和其他5個世貿組織(WTO)成員國之列，批評美國總統特朗普政府，為美國農民提供160億美元援助的計劃，指救助可能違反國際規則。



世貿周一(17日)在網站公布的文件稱，美國農業部最新的農民援助計劃，可能超出美國的世貿補貼承諾，且不當影響美國種植決定。



回看美國農業部上月表示，其授權不超過160億美元的農業援助計劃，應對「不合理的報復關稅對美國農產品的影響」。

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