著名聯儲局批評者：料本周減息！

美國聯儲局將在香港時間周四(6月20日)凌晨2時公布議息結果。外國傳媒報道，現時70多歲的經濟學家、著名聯儲局批評者，並為全球知名利率觀察人士Jim Grant力排眾議，警告聯儲局周四就會宣布減息！



他說：「我認為他們(聯儲局官員)本月就會減息。」他的言論與目前市場主流意見認為7月才減息大相逕庭。當有人再問他是否7月時，他再次強調是「6月」。



Jim Grant是美國知名的聯儲局批評者，自2008年金融海嘯後，一直批評當局政策。他在2018年11月時，就警告雖然聯儲局在12月勢加息，但「最終一定會」在利率問題上低頭，因經濟不可能承受激進加息，愈早「回頭是岸」愈好。

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