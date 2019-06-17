新盤UPDATES：兩大項目對撼　共收票逾1600張

發展商重新積極部署開盤，帶動一手樓市氣氛逐漸轉活躍。其中新界西北區兩大項目，周內有機會正面對撼，截至周一(17日)晚上合共已錄逾1,600張入票登記，收票反應踴躍。



●御半山II期累收逾1,200票 超購逾10倍

新鴻基地產(00016)的屯門御半山II期，暫已錄得逾1,200張入票登記，超額認購逾10倍，料日內落實加推及銷售安排。該盤自上周六開放示範單位以來，參觀反應保持踴躍，睇樓客主要來自區內，發展商將於明日公布最新消息。該盤首張價單推出108伙，折實平均呎價15,166元，入場費由439.17萬元起。



至於新世界發展(00017)的元朗瑧頤，截至周一(17日)晚已錄逾400張入票登記，日內亦有機會落實加推等安排。該盤上周以進取價推出首張價單共110伙，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起。



●元朗瑧頤兩房示範單位首度曝光

新世界發展旗下元朗瑧頤，全新兩房交樓標準示範單位首度曝光，單位參照18樓B1室搭建，實用面積430方呎。開放式廚房用料講究，採用一系列歐洲名牌廚具，而浴室備有多用途鏡櫃。



該盤上周落實以進取價推出首張價單共110伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起。發展商於過去周六、日已錄逾330票登記，視乎市場反應加推單位應市，料最快本周末開售。



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●新地旗下港島兩盤連錄成交

新鴻基地產旗下港島區兩個樓盤連錄交投。其中西營盤眀徳山32樓B室頂層3房單位，實用面積607方呎，周一(17日)以2,215.67萬元售出，呎價36,502元，項目僅餘1伙頂層戶可供發售。



同系北角海璇亦售出第5A座19樓B單位，一房間隔，實用面積378方呎，成交金額1,713.96萬元，呎價45,343元。



●海日灣再錄交易未有進展個案

億京發展旗下大埔白石角海日灣，再錄得交易再未有進展個案，單位為COURT C第2座17樓及天台A室，實用面積549方呎，平台面積814方呎，原以1,038.1萬元售出。



該盤同時錄得兩宗新成交，其中COURT A第1座10樓B室，實用面積1,411方呎，售價3,287.1萬元，呎價23,296元。

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