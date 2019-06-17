新股專輯：傳鷹普精密工業國際配售足額

市場消息透露，鑄件和機加工零部件製造商鷹普精密工業(01286)國際配售已足額認購。



該公司周二(18日)起至周五(21日)招股，每股招股價介乎2.8至3.3港元，每手1,000股，入場費3,333.25元，預期本月28日上市。摩根士丹利及中銀國際為聯席保薦人。



是次發行3.33億股新股，一成為公開發售，最多集資10.99億元。集資所得約40%用於撥付有關產能擴充的資本開支；約30%用作償還銀行貸款；約20%用於潛在收購；約10%用作營運資金及一般企業用途。



該公司是次引入中國國有企業結構調整基金作為基礎投資者，認購2.2億元等值股份，自上市日起設6個月禁售期。

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