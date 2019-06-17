憂經濟前景　道指早段跌15點

美國紐約製造業數據疲弱，顯示關稅對製造業以至整體經濟有影響，美股早段好淡爭持，道指跌15點，至26,074點；納指升21點，至7,817點；標指升1點，至2,888點。



美國藥廠輝瑞同意以106億美元收購同業Array BioPharma，以擴展抗癌藥業務。輝瑞股價跌0.12%至42.71美元；Array股價漲57.86%至46.71美元。



拍賣行蘇富比同意以37億美元賣盤予媒體和電訊大亨兼藝術品收藏家Patrick Drahi全權擁有的公司BidFair。蘇富比股價早段漲56.43%至55.36美元。



外電報道，亞馬遜進軍規模1,300億美元的視像遊戲市場的野心受挫，上周裁減視像遊戲開發部門數十名員工。亞馬遜股價早段升0.39%至1,876.99美元。



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