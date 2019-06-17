【地產專題】樓市乾升！未補價公居屋成交瀉七成

新居屋搶去大批購買力，資助房屋未補價第二市場交投急挫。據香港房屋委員會資料，6月公屋及居屋未補價成交暫僅錄9宗，按月勁跌72.7%。不過，該類物業價格升勢仍未止，本月至少有6個屋苑售價或呎價突破自身歷史高位，當中沙田愉翠苑三房戶以750萬元易手，創全區新高。



該會數據顯示，本月第二市場成交量，不單較5月上半月33宗，大幅減少24宗，更連續3個月下跌。相比3月錄得的78宗今年高位，萎縮多達88.5%，並為去年10月後的8個月同期低位。回顧5月全月該市場交投，買賣共錄220宗，則按月減少78宗，跌幅約26.2%。



不過，房委會公布的6月買賣中，不乏高價成交。包括有小西灣居屋富欣花園中層單位，實用面積592方呎，成交價630萬元，呎價10,642元，屬售價及呎價雙破頂個案。



新界公營房屋呎價也有突破，馬鞍山公屋恆安邨有高層單位，以340萬元售出，以實用面積485方呎計算，呎價7,010元，創屋苑同類市場呎價新高。另天水圍居屋天祐苑中層戶，實用面積435方呎，成交價295萬元，呎價6,782元同為屋苑新指標。



事實上，該類未補價破頂買賣仍不斷浮現，高價紀錄屢被改寫，如上述愉翠苑做價短短約一個多月再闖高峰。萬方地產葉搏麟稱，易手單位為A座高層4室，實用面積650方呎，原開價800萬元，減價50萬元售出，呎價11,538元。相比5月初的748萬元舊高位，略為推高2萬元。原業主於2015年10月以550萬元入市，至今轉售帳面獲利200萬元。



此外，慈雲山慈愛苑也衝破塵封近兩年的呎價紀錄，富誠地產孫偉文則指出，屋苑愛賢閣高層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，日前以428萬元綠表價易手。折合呎價10,673元，屬屋苑呎價新指標，單位2000年至今升值超過4.4倍。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，第二市場買賣成交量隨大市放緩，跌幅比私人住宅更為顯著，除了受到新居屋推出，以及社會不穩定等影響，該類未補價單位盤源缺盤亦是主要原因，放盤量比起私樓還要少。



但他指出，頻錄新高價，相信是買家在選擇有限情況下，願以較高價格搶盤。不過，中美貿易摩擦還未解決，要視乎局勢發展，但估計這種資助房屋價格已接近見頂，有機會於7月回軟。

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