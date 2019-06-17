樓價UPDATES：買家觀望　租務成交趨活躍

沙田第一城6月買賣交投疏落，但市場接連錄得租務成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣譽‧東錄本月首宗成交，剛易手的中層A室，實用面積490方呎，以約920萬元易手，實用呎價18,776元。原業主於2011年以約867.6萬元入市，帳面獲利約52.4萬元。



●鰂魚涌南豐新邨剛破本月悶局，屋苑2座低層C室，實用面積391方呎，以兩房間隔，外望享開揚景觀，獲買家以640萬元承接，實用呎價16,368元。現時屋苑約有66個放盤，叫價由730萬元起。



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新界區



●沙田第一城38座中層H室，實用面積304方呎，以兩房間隔，坐向東南及望內街景。單位放盤兩星期，剛以1.35萬元獲承租，實用呎租44.4元。上址為業主於今年3月以509萬元購入上址，曾重新翻新裝修，目前回報率近3.2厘。



●屯門錦華花園亦得即睇即租個案，B座高層6室，實用面積330方呎，以兩房設計。有區內人士由於欲轉換居住環境，見上址裝修新淨，加上議價後，業主願減300元，便以1.25萬元承租，實用呎租37.9元。



●屯門南浪海灣1座高層E室兩房戶，實用面積530方呎，單位原以1.45萬元放租，及後業主反價至1.5萬元，議價後終以1.48萬元租出，實用呎租27.9元。租客因原居住的單位無法續租，故於同區另覓盤源，因鍾情上址房廳均擁大部分海景，故即時決定承接。



●東涌昇薈5座中層A室，實用面積1,221方呎，以四房包括雙套房及連儲物房間隔，享內園景，作價1,520萬元，實用呎價12,449元。原業主於2013年底以997.9萬元向發展商購入，期內帳面獲利522.1萬元。據了解，上述買家為內地家庭，鍾情屋苑樓齡新，可節省不少裝修費，故快速決定承接。是次入市需支付合共樓價30%稅款，涉及456萬元。

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