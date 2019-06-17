獨家消息：貿發局研六招助港企 　合法避關稅

中美貿易戰自去年中開打已超過一年，美國於5月上旬再宣布針對總值2,000億美元中國貨品徵收關稅，由10%調升至25%。那麼，在內地設廠的港商有何應對良策？



香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健接受東網訪問時表示，港商不妨參考中美貿易關稅專家所建議的靈活運用報稅策略、國際規例和出口方式，以合法途徑減免關稅。綜合而言，以下六招港商不妨參考：



第一，廠商可有效使用「關稅工程」。他們可檢視產品可否採用另一種分類，或者可否通過輕微修改，使其歸入不加徵關稅的類別。如原本在清單之列的分體式冷氣機，只要細分拆為壓縮機及送風系統報稅，便不用被加徵關稅。他提醒，廠商可考慮使用坊間合資格海關事務專家提供的服務，但需要額外的收費。



第二，請求美國海關及邊境保護局作出裁斷，把貨物轉到不受加徵關稅措施影響的分項，但商家必須小心衡量成功的機會率。且美國海關有權追查五年內廠商的交稅記錄，有需要可要求追索。



第三，廠商可以利用原產地規則，把產品的官方原產地轉為不受加徵關稅影響的國家。由於美國海關是根據最實質變化的工序所在地、零部件組裝地等為來決定產品的原產地，所以廠商可考慮將製造工序細分成不同部分，然後把部分工序轉移，以達到減少關稅的效果。



第四，出口商可嘗試利用「首次銷售規則」降低用來評稅的買賣價格，可以安排中間商（美國公司以至中國生產商本身亦可成為中間商）購買產品，再進行轉賣。在這類交易中，美國進口商可從中間商買貨，而中間商可以和生產廠簽約並生產貨物，雙方甚至可按生產成本價來定價，從而減低稅項。



第五，廠商可按照美國321條款付運，考慮轉用電子商貿來減低所需繳交的稅項。在現行321條款，大部分商品都可免關稅入境美國。然而，廠商需留意每家公司的1日發貨價值不能超過800美元及不適用於已開徵反傾銷或反補貼稅、實施配額等產品。此措施則較適合用作企業直接與消費者（B2C）直接交易的商業模式。



第六，若廠商需針對特定產品的豁免進行申請，則需留意美國貿易代表辦公室的指引，如在提供產品的詳細說明時，應避免使用海關及邊境保護局無法核實的含糊術語、字眼或使用主觀用語或俗稱等，以增加成功機會率，詳情可上網參考美國貿易代表辦公室提供的指引。另外，當產品獲批准豁免稅項時，產品會重新獲得新一組的美國協調關稅表（HTSUS）10位數分項，廠商在報稅時需小心注意。



不過，陳永健提醒港商，由於港商未必清晰了解美國海關的法律及法規，或有機會無意中違規犯禁，導致清關延誤、貨物遭扣押，甚或被罰款，商家可直接向美國當局查詢，或聘請合資格及熟悉相關條款的專家協助。而該局早前引述美國海關的數據（只計及美國對中國貨品加徵關稅的第一輪清單），共取得約11,000宗申請豁免加徵關稅的個案，成功率約20%。



香港表廠商會有限公司名譽會長葉小帆則表示，將生產線轉移至其他東南亞生產，會相對直接，其他牽涉到商會甚至政府層面的方法，或許較難執行。

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