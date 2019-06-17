中生製藥組合營公司開發新藥

中國生物製藥(01177)公布，附屬公司正大天晴藥業與中山康方生物醫藥簽訂合營合同，以成立合營公司，共同開發重組人源化抗PD-1單克隆抗體AK105項目。合營公司註冊資本約6.89億元人民幣(下同)，各佔50%股權，正大天晴將現金出資約3.44億元。



中生製藥指出，集團可以其已上市及在研的專利或仿製藥物，籌劃與PD-1抗體(AK105)藥物開展聯合用藥治療的研究，以提升腫瘤治療的療效和安全性。

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