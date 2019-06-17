香港華人(00655)發盈利警告，預期截至今年3月底止全年度股東應佔溢利將不多於1,500萬元，較去年度同期綜合溢利3.27億元大跌95.41%。



除了去年度盈利包括出售一間合營企業權益錄得1.14億元的非經常性收益外，今年度盈利下跌原因尚包括合營企業的投資物業公平值收益減少，以及一間合營企業於折算財務負債時產生未變現匯兌虧損，導致所佔合營企業虧損約1億元。



此外，雖然集團出售附屬公司所獲收益約1.53億元，惟今年度出售發展物業所獲溢利有所減少，財務工具公平值收益亦減少。

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