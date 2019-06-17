最強Apple分析員：明年推3款iPhone　兩款支援5G

外國傳媒報道，被譽為最強蘋果公司(Apple Inc.)分析員、天風國際分析師郭明錤最新預期，Apple將於2020年推出首款5G手機，並採取高通(Qualcomm)技術。



他表示，Apple明年新手機款式為3款，螢幕大小分別是6.7吋、6.1吋，以及5.4吋。全部都會採用OLED螢幕，較LCD更具色彩效果。當中，6.1吋型號不會支援5G，其他兩款則可。



他又指，隨着華為被封殺，Apple在5G iPhone策略上將會更進取，2020年下半年付運量可能達到整體新iPhone五成。

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