正乾金融擬發可換股債　周二復牌

正乾金融控股(01152)公布，與認購人訂立一份可換股債券補充協議，涉及發行本金總額3,900萬港元的可換股債券，年利率5厘，每股換股股份0.2港元，若悉數行使，涉及配發1.95億股，佔擴大後已發行股本約16.57%。



集團表示，擬使用所得款項淨額償還結欠Triumph Hope Limited的股東貸款。



該股申請周二(6月18日)復牌。

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