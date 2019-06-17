科技商機：富豪自動駕駛貨車Vera　瑞典港口運貨

外媒報道，富豪汽車(Volvo)自動駕駛貨車Vera已開始在瑞典港口運貨，貨車行駛最高速度為每小時40公里。



Vera將從瑞典哥德堡的一個物流中心運送貨物到港口碼頭。這項任務是Vera自動駕駛貨車與渡輪物流公司DFDS新近合作的結果，合作的目的是在真實場景中應用Vera。



Vera將以固定路線行駛，不過它面臨的並不是完全封閉的測試環境，其中將經過一段公共道路。



報道稱，整個計劃是應用由多輛Vera卡車組成、由控制塔統一監控的互聯系統解決方案。據介紹，在全面投入使用之前，相關人員還會在技術、營運管理和基礎設施改造方面，對這一自動運輸解決方案進行進一步開發，並採取必要的安全預防措施。



雖然Vera僅適合短程運輸，最高速度僅為每小時40公里，但富豪期待它能為物流業帶來更高的效率、靈活性、與可持續性。



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