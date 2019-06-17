AMD蘇姿豐進身30大最佳CEO　多得愛蒲實驗室！

美國財經周刊《巴隆氏》剛剛公布嘅「2019全球30位最佳CEO」中，除咗股神巴菲特、亞馬遜貝索斯、迪士尼艾格，微軟納德拉、Facebook朱克伯格，以至騰訊控股（00700）馬化騰等等大家熟悉嘅CEO外，掌舵半導體公司AMD嘅蘇姿豐（Lisa）亦首次成功上榜，更成為《巴隆氏》網上版及實體雜誌嘅頭版重點報道人物。



《巴隆氏》認為，自一四年Lisa姐擔任CEO後，AMD嘅市場地位有明顯嘅提升，並對美國晶片業巨頭Intel構成強勁威脅，而佢精通技術範疇，亦都帶挈咗公司業務，令到AMD股價勁升。正如佢回答《巴隆氏》時笑言：「可能因為我鍾意去實驗室蒲，同啲工程師一齊感受同了解乜嘢係真正嘅挑戰，先至有今日咁好嘅成績。」



對於Lisa姐領導下嘅AMD，《巴隆氏》預計該公司將喺未來幾年獲得可觀嘅收入回報添。事實上，從財經數據嚟睇，AMD過去兩年營收均實現超過20%增長，去年達到3.37億美元。喺Lisa姐擔任CEO嘅過去五年間，AMD股價累升800%，去年更加係標普500指數表現No.1嘅股票。另外，截至上周五止，公司股價今年已累升逾64%。有晒業績及股價支持，Lisa姐都可謂名副其實嘅晶片女王！



相反，喺GPU晶片領域上，同為競爭對手嘅NVIDIA（英偉達）CEO黃仁勳今年就被《巴隆氏》喺最佳CEO榜單上剔除，原因係公司嘅Turing晶片喺遊戲業務上表現差勁。



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