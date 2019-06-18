東方報業全年盈利8138萬

東方報業集團(00018)公布，截至今年3月底止年度股東應佔溢利8,138.8萬元，每股盈利3.39仙，派發末期股息每股2仙。



《東方日報》連續43年銷量第一，為讀者人數全港最多的收費報章。於今年2月17日，《東方日報》調升零售價至每份10元，令集團的發行收入有可觀的增長。



《on.cc東網》是香港瀏覽量最多及瀏覽時間最長的新聞媒體網站，單月不重複瀏覽人次高達559萬，活躍用戶逾1,000萬，手機應用程式下載逾800萬次，以每月總瀏覽量計算，網站及手機平台合共達4.13億頁次。



《ontv東網電視》為香港首個網上電視台，提供24小時即時新聞影片。於報告年度，《ontv東網電視》重點發展直播及多元化節目。



《東網Money18》則是香港最高瀏覽量的財經資訊網站之一，總瀏覽量每月逾2.84億頁次，手機應用程式下載逾200萬次，Facebook專頁粉絲人數突破8萬人。



香港及澳洲的投資物業繼續為集團帶來盈利貢獻。於報告年度，集團的港島出租物業全年租金收入為481.5萬元。集團本年初將其中兩個出租單位改作自用用途，因而節省港島辦事處的租金開支。而澳洲的出租物業及酒店營運許可費收益於報告年度達港幣1,987.3萬元。此外，香港的投資物業估值比去年同期上升，因而為集團帶來約2,100萬元盈利。



集團的按揭業務增長迅速，於報告年度的貸款利息收入達1,258.7萬元，與去年同期比較上升約2.4倍，而且沒有壞帳紀錄。



此外，集團的數碼媒體業務表現平穩，各項收入包括新聞內容授權、直播體育賽事、手機應用程式及廣告等均有增長，整體收入超過1.22億元。



集團的流動資金一直充裕，於2019年3月31日的營運資金超過8.21億元，其中包括定期存款、銀行結餘及現金逾5.24億元。



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