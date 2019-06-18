龔成：世上有無零風險的投資？

香港地，無論是炒股、炒樓、做生意，看似機會處處，甚至是種金、層壓式推銷、甚麼高級產品轉手賺錢，當我們面對一些很容易就能賺很多錢的「機會」時，大家都會問：「有冇咁著數呀？」在我們得到回報的背後，我們亦承受了潛在的風險。



在投資的世界，理論上是按「高風險，高回報」這條規條運行，除非我們有比大眾更好的投資技巧及知識，若只是與人無異，只能得到市場回報。只有我們比其他人更有智慧，及比別人付出得更多時，才能創造出「低風險，高回報」的投資。



無風險的投資並不是不存在，而是要運用相當的技巧及付出，才有機會發掘到。投資界其中一種無風險的投資技巧叫套戥。方法是在兩個不同市場，利用同一貨品而不相同的價格，同一時間作一買一賣，賺取利潤。例如這市場股票A的報價為100/101元，另一市場在同一時間股票A報價為110/111元，只要同一時間以101買入110元賣出，便能賺取利潤。

在以前由於資訊傳遞不快，各市場之間同一貨品也有不同價格，但現在套戥只是一閃的機會，所以要得到這無風險的利潤並不容易。



不過我亦認識一個朋友利用這方法獲利，他專門等待波動市況，利用當中突然出現的價格偏差，快速在不同地方一買一賣，通常十次有八次獲利的。而他亦非常有耐性，出手十分小心卻極快，只等那一剎那間出現的機會，若值博率不夠高就不出不手，寧願放棄今次機會亦不冒過多風險。



需風險投資不是不存在，而是能否看見，及有沒有應有的付出，同時謹記，世上只有勞而不獲，並無不勞而獲。



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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