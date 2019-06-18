古勝：金融股估值有壓力

香港政局呢期處多事之秋，但世界照樣運行，香港市面又回復平靜，大家繼續努力工作搵錢，呢個就係香港。周一(17日)港股高開後一度見過27,503點，又殺咗一批牛仔，之後升幅收窄，但總算報升收場，主要由本地地產股及友邦保險(01299)支撐大市，但人氣低迷就始終未見太大起色。



今個星期，英國、美國和日本都會議息。目前美國利率期貨顯示，本周聯儲局80%維持利率不變，7月會議減息四分一厘的機會有68%，相信英倫銀行及日本央行按兵不動的機會較大。



至於中國，下半年存在進一步降準甚至減息的可能，但由於後市的不確定性太多，難以估量最壞的情況會係點，相信當局在推出貨幣政策措施時會盡量審慎，免得太過早出手，效果有限，且之後餘招不多，更難收拾。



月底G20峰會，將成市場焦點。美國總統特朗普最新的說法是，終會與中國達成貿易協議，中國領導人是否出席G20峰會沒關係，似乎口風係比之前鬆了。只係中國處於咁大問題的時候，香港唔生性，又令事件多咗枝節。總希望兩個「好朋友」坐低三口六面講清楚，否則第三季經濟繼續差落去，到了今年10月的傳統股災月，唔知會唔會跌得勁過今年5月。所以，老古都傾向唔好咁早估底，保留較大比重的現金，並盡量減低中資股持倉，以策萬全。



周一市況做好，地產股反彈。不過，誠如老古之前所講，地產股反彈，係諗開淡倉，唔係追貨，皆因樓價調整之勢已成，地產股估值會受壓。至於本地銀行股，其實都係閉翳，皆因次季本地消費信貸增長放緩，下半年未許樂觀，再加上物業按揭業務受樓市氣氛影響，所以都係避得就避。



以恒生銀行(00011)為例，股價由今年初低位166元水平反彈至次季212元水平開始掉頭，近日在190元水平徘徊，是浪反彈上唔番200元樓上，有貨可趁反彈減磅，後市或須再試180元水平承接。



呢個局面，說明點解維他奶國際(00345)可以享有咁高估值，領展房產基金(00823)好似有反地心吸力能量，股價穩如泰山，皆因仍停留在魚缸的資金，撇除地產、銀行、國企股，所餘的穩陣選擇實在唔多。上周老古提及的港鐵公司(00066)周一曾高見50.3元，有貨可以繼續坐順風車。



此外，呢期隻電能實業(00006)表現都唔錯，股價由6月初53至54元水平，反覆升抵近日高位突破56元關，乃去年9月以來高位，短線有勢衝58至60元區域，回吐宜守55元關。



東方產經專欄作者 古勝



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。