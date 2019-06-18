林嘉麒：慎防港股彈完再散

港股過去一周經歷了大起大跌，恒指曾反彈到牛熊線，相反也曾作勢再創新低。社會政治局勢、經濟前景、資金流等多項因素困擾港股。其中，資金流向對大市投資氣氛影響最為關鍵，上周大市下跌其中的一個解釋是港元拆息持續抽升，香港銀行同業拆息飆升至全球金融危機時期的水平，這標題已經嚇得人。



事實上，銀行近日拆息回順，周一(17日)恒指亦見反彈。再者，美國聯儲局本周議息，料減息機會僅21%。利率期貨則顯示，今年減息會有3次，分別在7月、9月及12月，概率分別達86%、73%、及12月58%，情況似有利股市。



不過，歷史上每次減息多是基於經濟前景不佳下出現，美國近期就業數據令市場失望，貿易戰未解決，困擾經濟的不確定性增加。最新，俄羅斯央行上周五宣布減息25點子，為去年3月以來再次減息。連同首個降息的發達國家新西蘭下調25個基點至1.5%，及上周二澳洲央行下調25個基點至1.25%，均為歷史最低水平，可見環球經濟情況需要特別關注。



現時環球投資者正期待全球央行繼續貨幣寬鬆政策，認為成就了入市良機，皆因減息放水，信貸成本降低，有利市場流動性，股市理應向好。不過，回顧美國上兩次於2001年及2007年的減息周期，美股及港股均持續下行，反映事實是長期減息周期並不利好股市。



本周市場正憧憬聯儲局減息而推高股市，是投資氣氛推動，要小心衝高後，接二連三的差於預期的經濟數據出台後，投資者回歸基本面自然發現估值之高。屆時，企業被調低盈利預測，資金或會因而避險，股市面臨新一波下跌。



恒指周一曾見27,500點，及後升幅迅即回落，也顯示了就算市場正憧憬減息，資金入市意欲仍不大，估計短線恒指仍受制於250天線，而且當經濟數據陸續轉差時，大市繼續尋底機會就較大。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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